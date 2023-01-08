Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III из-за скандальных мемуаров
Принца Гарри исключили из церемонии коронации Карла III
Герцог Сассекский — принц Гарри — был вычеркнут из сценария церемонии коронации короля Великобритании Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года, после публикации отрывков его мемуаров. Об этом пишет Daily Mail.
"Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не имеет официальной роли на службе, если он придёт. Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху", — отмечает издание.
Данная роль будет отведена его брату — принцу Уильяму. Добавим, что официальных комментариев от королевской семьи на этот счёт, равно как и на тему мемуаров, пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри. Издание должно появиться в магазинах 10 января. Предполагается, что в ней он "критикует всех и вся" и книга обещает быть "ядерной".
AP / TASS