Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III из-за скандальных мемуаров

Герцог Сассекский — принц Гарри — был вычеркнут из сценария церемонии коронации короля Великобритании Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года, после публикации отрывков его мемуаров. Об этом пишет Daily Mail.

"Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не имеет официальной роли на службе, если он придёт. Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху", — отмечает издание.

Данная роль будет отведена его брату — принцу Уильяму. Добавим, что официальных комментариев от королевской семьи на этот счёт, равно как и на тему мемуаров, пока не поступало.