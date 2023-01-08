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8 января, 19:15

Путина наградили высшей наградой Республики Сербской

Глава Республики Сербской Додик заочно наградил Путина орденом

Президент России Владимир Путин заочно награждён орденом Республики Сербской. Об этом в воскресенье сообщил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.

По его словам, государство измеряется по друзьям, которые всегда проявляют уважение и готовы помочь.

"Республика Сербская благодарит своих друзей, которые её ценят и уважают", — заявил он во время церемонии в честь Дня Республики Сербской.

Президент России Владимир Путин стал первым награждённым. Ему вручили орден заочно.

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Ранее Лайф писал о том, что страны Европейского союза согласились предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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