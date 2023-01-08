Украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с телами мирных граждан

Украинские спецслужбы снова подготовили масштабную провокацию, чтобы обвинить ВС РФ в якобы совершении военных преступлений. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Согласно сообщению, в канун Рождества представители Государственного бюро расследований и СБУ раскопали могилы в нескольких населённых пунктах Харьковской области. Там были захоронены местные жители, которые умерли по естественным причинам, когда там находились российские войска в период с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. Речь идёт о населённых пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное.

"После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Украинские спецслужбы фотографируют и снимают на видео тела умерших и имитируют работу "судмедэкспертов". За этим наблюдают фальшивые понятые. В сообщении указано, что киевские власти таким образом хотят привлечь внимание Запада на фоне отсутствия успехов на поле боя.