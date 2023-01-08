Украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию с телами мирных граждан
МО РФ: Украина готовит провокацию против РФ в Харьковской области с телами мирных граждан
Украинские спецслужбы снова подготовили масштабную провокацию, чтобы обвинить ВС РФ в якобы совершении военных преступлений. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Согласно сообщению, в канун Рождества представители Государственного бюро расследований и СБУ раскопали могилы в нескольких населённых пунктах Харьковской области. Там были захоронены местные жители, которые умерли по естественным причинам, когда там находились российские войска в период с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. Речь идёт о населённых пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное.
"После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Украинские спецслужбы фотографируют и снимают на видео тела умерших и имитируют работу "судмедэкспертов". За этим наблюдают фальшивые понятые. В сообщении указано, что киевские власти таким образом хотят привлечь внимание Запада на фоне отсутствия успехов на поле боя.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России пресекли действия диверсионных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны, удалось уничтожить более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и три автомобиля.
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