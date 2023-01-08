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Опубликовано 8 января 2023, 13:19

ВС России пресекли действия диверсионных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе спецоперации российские военные за сутки пресекли действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — сказал он во время брифинга.

По данным Минобороны, удалось уничтожить более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и три автомобиля.

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А ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных. Кроме бойцов ликвидированы три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

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Пресс-служба Минобороны РФ / Павел Герасимов

Николь Вербер
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