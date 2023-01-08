ВС России пресекли действия диверсионных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе спецоперации российские военные за сутки пресекли действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — сказал он во время брифинга.

По данным Минобороны, удалось уничтожить более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и три автомобиля.