ВС России пресекли действия диверсионных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении
В ходе спецоперации российские военные за сутки пресекли действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — сказал он во время брифинга.
По данным Минобороны, удалось уничтожить более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и три автомобиля.
А ранее Лайф писал, что на Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных. Кроме бойцов ликвидированы три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.
Пресс-служба Минобороны РФ / Павел Герасимов