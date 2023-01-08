ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

По его словам, удары были нанесены в районе посёлка Новосёловское Луганской Народной Республики и населённого пункта Синьковки Харьковской области. В результате войска противника лишились свыше 30 солдат, также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля. Кроме того, на этом же направлении были разгромлены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.