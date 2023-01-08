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Опубликовано 8 января 2023, 13:15

ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие после завершения режима прекращения огня нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары были нанесены в районе посёлка Новосёловское Луганской Народной Республики и населённого пункта Синьковки Харьковской области. В результате войска противника лишились свыше 30 солдат, также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля. Кроме того, на этом же направлении были разгромлены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР

А ранее Лайф писал, что российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины. Так, например, в районе населённого пункта Лозовое Харьковской области ликвидирован украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма Харьковской области — самолёт Су-24.


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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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