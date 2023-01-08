ВС России уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие после завершения режима прекращения огня нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, удары были нанесены в районе посёлка Новосёловское Луганской Народной Республики и населённого пункта Синьковки Харьковской области. В результате войска противника лишились свыше 30 солдат, также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля. Кроме того, на этом же направлении были разгромлены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
А ранее Лайф писал, что российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины. Так, например, в районе населённого пункта Лозовое Харьковской области ликвидирован украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма Харьковской области — самолёт Су-24.
VK / Минобороны России