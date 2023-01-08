ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, Ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ликвидированы 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.