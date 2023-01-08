ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, Ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, ликвидированы 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.
А ранее Лайф писал, что российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины. Так, например, в районе населённого пункта Лозовое Харьковской области ликвидирован украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма Харьковской области — самолёт Су-24.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ