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8 января, 13:06

ВС России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, Ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ликвидированы 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах.

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ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях

А ранее Лайф писал, что российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины. Так, например, в районе населённого пункта Лозовое Харьковской области ликвидирован украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма Харьковской области — самолёт Су-24.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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