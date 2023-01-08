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Регион
Опубликовано 8 января 2023, 13:01
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ВС РФ подавили артиллерию, из которой ВСУ вели огонь во время режима тишины

Российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации подавили украинскую артиллерию, из которой велись обстрелы населённых пунктов во время объявленного режима тишины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", — сказал он во время брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, уничтожено более 30 бойцов ВСУ, а также украинская боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля.

Также, по данным Минобороны РФ, в районах Котляровки и Новосёловского были ликвидированы ещё две диверсионно-разведывательные группы.

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Ранее Лайф писал, что украинские войска, несмотря на соблюдение Россией режима прекращения огня, в течение суток продолжали обстреливать жилые районы в зоне проведения СВО. По данным Минобороны России, ВСУ за сутки выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по Донецку и ударили из РСЗО HIMARS по Макеевке в ДНР.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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