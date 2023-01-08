ВС РФ подавили артиллерию, из которой ВСУ вели огонь во время режима тишины

Российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации подавили украинскую артиллерию, из которой велись обстрелы населённых пунктов во время объявленного режима тишины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", — сказал он во время брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, уничтожено более 30 бойцов ВСУ, а также украинская боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля.

Также, по данным Минобороны РФ, в районах Котляровки и Новосёловского были ликвидированы ещё две диверсионно-разведывательные группы.