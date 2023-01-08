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Опубликовано 8 января 2023, 12:45
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В Минобороны РФ сообщили об операции возмездия за удар по Макеевке

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше 600 бойцов ВСУ в ответ за удар по Макеевке

Командование Объединённой группировки войск РФ провело операцию возмездия за удар по Макеевке в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населённом пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединённой группировки российских войск реализована операция возмездия", — сказал он в ходе брифинга.

Так, в рамках ответной операции было уничтожено более 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске.

"В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске. <…> Уничтожено более 600 украинских военнослужащих", — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в общежитии № 28 Краматорска находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии № 47 — свыше 600.

В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке
В Минобороны рассказали, как ответили на удар ВСУ по Макеевке

Напомним, 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке в ДНР. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89. Причиной трагедии в Минобороны РФ назвали использование военнослужащими личных телефонов в районе досягаемости удара противника.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Николь Вербер
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