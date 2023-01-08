Мощность взрывного устройства, которое было подорвано у магистрального газопровода в городе Лутугино, оценивается в 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской Народной Республики.

В ЛНР рассказали о мощности взрывного устройства, сработавшего у газопровода в Лутугине. Видео © Telegram / МВД ЛНР

Как рассказали в ведомстве, после локализации пожара на место ЧП прибыли взрывотехники экспертно-криминалистического центра. Проанализировав характер повреждений, специалисты пришли к выводу, что случившееся является результатом целенаправленного подрыва инфраструктурного объекта.

"В ходе осмотра изъяты фрагменты повреждённой трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов", — говорится в сообщении МВД ЛНР.