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8 января, 12:16

В ЛНР рассказали о мощности взрывного устройства, сработавшего у газопровода в Лутугине

Мощность взрывного устройства в Лутугине составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, которое было подорвано у магистрального газопровода в городе Лутугино, оценивается в 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской Народной Республики.

В ЛНР рассказали о мощности взрывного устройства, сработавшего у газопровода в Лутугине. Видео © Telegram / МВД ЛНР

Как рассказали в ведомстве, после локализации пожара на место ЧП прибыли взрывотехники экспертно-криминалистического центра. Проанализировав характер повреждений, специалисты пришли к выводу, что случившееся является результатом целенаправленного подрыва инфраструктурного объекта.

"В ходе осмотра изъяты фрагменты повреждённой трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов", — говорится в сообщении МВД ЛНР.

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Напомним, вечером 7 января взрыв с последующим возгоранием произошёл на магистральном газопроводе в Лутугине Луганской Народной Республики. В МЧС ЛНР назвали подрыв предварительной причиной аварии. Из-за ЧП, как сообщалось, без газоснабжения осталось 13 тысяч человек.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МВД ЛНР

Наталья Исакова
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