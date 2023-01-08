Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции"

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала санкции, которые в отношении неё ввёл президент Украины Владимир Зеленский. Артистка призвала людей не заниматься ерундой.

Лолита прокомментировала санкции, которые в отношении неё ввёл президент Украины. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

"Только собиралась сексом заняться, приятель прислал мне список всех, кому что-то запретили на Украине. Ну я посмотрела, нашла себя. Там всё по алфавиту, очень просто", — поделилась Лолита.

На видео она перечислила все ограничения, которые были наложены на неё, а также опровергла информацию о том, что когда-либо была гражданкой Украины. По словам звезды, она родилась в СССР, а теперь является гражданкой России и Израиля. Она также с иронией отнеслась к требованию вернуть награды, отметив, что в таком случае сначала ей нужно их получить.

"Люди, ну не занимайтесь фигнёй. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась", — заключила артистка.

Кстати, в комментариях началось настоящее поле боя. Тут же нашлись сотни несогласных с Лолитой, которые не поняли юмора и поспешили высказать недовольство, отметив, как сильно разочаровались в певице.