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8 января, 11:50

Лолита заявила, что санкции Зеленского "лишили её эрекции"

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала санкции, которые в отношении неё ввёл президент Украины Владимир Зеленский. Артистка призвала людей не заниматься ерундой.

Лолита прокомментировала санкции, которые в отношении неё ввёл президент Украины. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

"Только собиралась сексом заняться, приятель прислал мне список всех, кому что-то запретили на Украине. Ну я посмотрела, нашла себя. Там всё по алфавиту, очень просто", — поделилась Лолита.

На видео она перечислила все ограничения, которые были наложены на неё, а также опровергла информацию о том, что когда-либо была гражданкой Украины. По словам звезды, она родилась в СССР, а теперь является гражданкой России и Израиля. Она также с иронией отнеслась к требованию вернуть награды, отметив, что в таком случае сначала ей нужно их получить.

"Люди, ну не занимайтесь фигнёй. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции, хотя я спать собиралась", — заключила артистка.

Кстати, в комментариях началось настоящее поле боя. Тут же нашлись сотни несогласных с Лолитой, которые не поняли юмора и поспешили высказать недовольство, отметив, как сильно разочаровались в певице.

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Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции против известного певца Филиппа Киркорова, российского режиссёра Никиты Михалкова и ещё 117 человек. В перечень также попала эстрадная певица Лолита Милявская. 10-летние ограничения подразумевают, в частности, блокирование счетов, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, приостановление сотрудничества, ограничения на въезд на Украину и лишение государственных наград Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Коробейников

Николь Вербер

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