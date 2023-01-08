Медик рассказал, как защититься от травм при катании с горки

Чтобы снизить риск травм при катании зимой на горках, нужно выбирать оборудованные места и носить специальную одежду. Об этом заявил соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet (Хелснет), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

По его словам, лучше всего кататься с горок на санных трассах, а также трассах для спуска на беговых и горных лыжах.

"В противном случае во время спуска можно наткнуться на камни, арматуру, пни от спиленных деревьев, которые под слоем снега могут быть совсем незаметными или показаться сугробами. Особое внимание надо уделить тюбингу", — отметил он в беседе с RT.

Во время катания лучше быть в спортивной одежде, считает эксперт. Он рекомендовал носить специальный шлем и очки, надевать перчатки, наколенники и налокотники.

Также нужно иметь с собой средства для оказания первой помощи при травмах: эластичный бинт, йод и перевязочный пакет. При травме головы лучше незамедлительно обратиться к врачу, подытожил специалист.