Патриарх Кирилл заявил о скором наказании для организаторов церковного раскола на Украине

Скоро организаторы церковного раскола на Украине будут наказаны, а нынешним властям страны осталось недолго "господствовать". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Я думаю, что не так долго ждать: Бог поругаем не бывает, и наказаны будут все расколоучители и творцы расколов, и все те ряженые "архиереи", на которых стыдно взирать — настолько даже внешний вид не соответствует званию", — сказал он после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Священнослужитель также считает, что украинский народ всё видит сам и понимает, а также уже сегодня несёт подвиг мученичества и исповедничества. Патриарх также указал, что в РПЦ молятся за епископат, верный канонической истине, за тех, кого изгоняют из храмов, а также за украинских архиереев, которые покинули страну и спрятались.

"[Задача Церкви] молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения: вроде бы призваны были защищать православие, а исчезли. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья", — добавил патриарх.