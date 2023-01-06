СБУ обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой" при обысках храмов УПЦ

Служба безопасности Украины завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церки (УПЦ) в четырёх регионах страны, в ходе которых обнаружила "прокремлёвскую литературу", листовки запрещённых партий и российскую символику. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлёвской литературой, агитационные листовки запрещённых на Украине политических партий и российская символика", — говорится в тексте сообщения.





Так, в Днепропетровской области на выезде из местной епархии был остановлен автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", а в Ровенской области были найдены материалы движения, которое возглавляет оппозиционный политик Виктор Медведчук.