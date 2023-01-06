СБУ обнаружила "библиотеки с прокремлёвской литературой" при обысках храмов УПЦ
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Служба безопасности Украины завершила обыски на объектах канонической Украинской православной церки (УПЦ) в четырёх регионах страны, в ходе которых обнаружила "прокремлёвскую литературу", листовки запрещённых партий и российскую символику. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлёвской литературой, агитационные листовки запрещённых на Украине политических партий и российская символика", — говорится в тексте сообщения.
Так, в Днепропетровской области на выезде из местной епархии был остановлен автомобиль с брошюрами запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", а в Ровенской области были найдены материалы движения, которое возглавляет оппозиционный политик Виктор Медведчук.
Ранее Лайф рассказывал, что Министерство культуры Украины не будет продлевать для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.