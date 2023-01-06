Советы тренера: Названы 7 веских причин отдать ребёнка в хоккей

Основатель и главный тренер школы хоккея "Красная Звезда" Никита Васильев в беседе с Лайфом назвал семь причин, почему стоит отдать ребёнка в хоккейную секцию. В первую очередь, по словам специалиста, этот вид спорта формирует стойкость духа и крепкую выдержку.

Хоккей развивает в ребёнке такие личные качества, как смелость и стойкость. Они вырабатываются во многих командных видах спорта, но хоккей позволяет преодолеть свои страхи и комплексы при выходе на ледовую площадку и уклонении от летящей шайбы Основатель и главный тренер школы хоккея "Красная Звезда" Никита Васильев

Ещё хоккей прекрасно способствует развитию качеств, необходимых для командной работы. Навыки общения и работы в коллективе, как указал тренер, пригодятся будущему взрослому, к примеру, в учёбе, на работе, а также на службе в армии. Также постоянные тренировки развивают физическое состояние детей, поскольку при игре задействованы все группы мышц. Вместе с тем хоккей полезно сказывается на иммунитете ребёнка: он становится более крепким и развитым физически, а значит, и здоровым, подчеркнул Васильев.

Кроме того, занятия хоккеем помогут детям победить в себе лень, выработать дисциплину. В процессе тренировок и состязаний юным спортсменам придётся постоянно совершенствоваться, переживать взлёты и падения, а в будущем заложенные принципы уже станут привычкой и верным другом на их жизненном пути. При этом хоккейные секции дают возможность для развития спортивной карьеры в дальнейшем.

"Не исключено, что вашему ребёнку так понравится играть в хоккей, что он решит стать профессиональным спортсменом или тренером. Это отличная, почётная и хорошо оплачиваемая работа на долгие годы, можно стать известным спортсменом, выйти на национальный и мировой уровень", — пояснил Васильев.

Последним пунктом тренер назвал целеустремлённость и формирование лидерских качеств. По его словам, занятия спортом способствуют эмоциональному развитию ребёнка. Хоккей — это терпение и кропотливая работа над собой, победы и поражения, взлёты и падения. Ребёнок научится спокойно воспринимать их как этапы пути, что позволяет формировать лидера не только в спортивной команде, но и в обществе в целом.