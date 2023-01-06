Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместной группировки войск
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной группировки войск двух стран. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
На полигоне Лукашенко заслушал доклад представителя ВС РФ, который сообщил о завершении боевого слаживания частей региональной группировки войск. Кроме того, танковые, мотострелковые и специальные войска, в числе которых соединения ПВО, провели совместные учения. Все подразделения ВС РФ готовы к выполнению задач по предназначению.
Кроме того, Лукашенко ознакомился с расположением Вооружённых сил и пообщался с солдатами и офицерами.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия планируют провести совместные лётно-тактические учения сил, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск.