Мурашко и Фальков исполнили мечты трёх школьников в рамках акции "Ёлка желаний"

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко подарил микроскоп школьнику Руслану Мельникову из Волгоградской области, а также электронную барабанную установку Софье Скрипко из Архангельской области в рамках новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщает РИА "Новости".

Для мальчика глава Минздрава также организовал экскурсию по Волгоградской областной детской клинической больнице. В частности, Руслан побывал в медицинских лабораториях, понаблюдал за обработкой анализов, а также пообщался с Мурашко по видеосвязи. При этом министр лично встретился со своей второй подопечной — школьницей Софией. Для девочки провели экскурсию по музыкальной студии, где она смогла поиграть на новой барабанной установке.

Ещё одну музыкальную мечту ребёнка в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Веронике Ревякиной из Луганска в качестве новогоднего подарка он преподнёс электроакустическую скрипку. Также министр поговорил со школьницей по видеосвязи и пообещал лично приехать, чтобы послушать, как она играет на музыкальном инструменте.