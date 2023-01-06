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Регион
Опубликовано 6 января 2023, 08:25
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В Польше указали на неспособность Киева победить в противостоянии с Москвой

Myśl Polska: Украине не удастся вывести российские войска из Крыма и Донбасса

Киев не сможет достичь своей цели по выводу Армии РФ из Крыма и Донбасса, утверждает обозреватель издания Myśl Polska Питер Уайт.

"Украинские цели нереальны. Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом", — говорится в публикации.

По словам журналиста, Украина то и дело заявляет о близости победы, а в действительности несёт критические потери. Россия же, напротив, уверена и в своём экономическом состоянии, и способна самостоятельно финансировать свои войска на фронте, тогда как расходы Киева, в том числе внутренние, практически полностью зависят от Запада.

Издание также отмечает, что на фоне проблем ВСУ с боеприпасами российские войска ведут плотный артиллерийский огонь, без затруднений получая новые боеприпасы благодаря усиленным системам логистики и производства.

"Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит <...> потому что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно. Украина уже проиграла эту войну, просто забыли ей об этом сказать", — заключил автор статьи.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Америка лишь подстёгивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. Это лишь подтверждает тот факт, что на деле Запад не стремится к мирному урегулированию конфликта.

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Ирина Фальке
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