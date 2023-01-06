Самолёт Azur Air экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за повреждения лобового стекла

Вылетевший из Новосибирска в Таиланд самолёт авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня около 07:00 местного времени (03:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Азур эйр", следовавшее по маршруту Новосибирск – Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолёта", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время в аэропорту ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребёнок. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов и мероприятия по защите прав пассажиров.