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6 января, 07:56

Казахстанские спасатели эвакуировали 12 россиян, попавших в снежную бурю на автодороге

Спасатели эвакуировали двенадцать граждан РФ, застрявших из-за снежного бурана на автотрассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – Россия в Казахстане. Среди заложников стихии двое детей.

Путешественники направлялись из Усть-Каменогорска домой, но из-за настигнувшей бури продолжить поездку не удалось — обычные машины просто не смогли двигаться дальше. На помощь к людям прибыли на вездеходе сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (ВКО) и эвакуировали туристов в безопасное место.

Сейчас с россиянами всë в порядке — людей разместили в гостинице города Шемонаихи, где они в тепле переждут непогоду. На данный момент в регионе остаются закрытыми 15 автодорог, уточнили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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Ранее Лайф писал, что в США жителям целого города запретили ездить на машинах из-за бурана. По последним данным, в Соединённых Штатах в результате сильных морозов и снежной бури погибло уже 63 человека.

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Департамент по ЧС ВКО

Ирина Фальке

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