Казахстанские спасатели эвакуировали 12 россиян, попавших в снежную бурю на автодороге

Спасатели эвакуировали двенадцать граждан РФ, застрявших из-за снежного бурана на автотрассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – Россия в Казахстане. Среди заложников стихии двое детей.

Путешественники направлялись из Усть-Каменогорска домой, но из-за настигнувшей бури продолжить поездку не удалось — обычные машины просто не смогли двигаться дальше. На помощь к людям прибыли на вездеходе сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (ВКО) и эвакуировали туристов в безопасное место.