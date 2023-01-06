Медведев: Российские военные выдохнули, услышав отказ Киева прекращать огонь на Рождество

Отказ Киева временно прекратить огонь в зоне специальной военной операции на Украине означает, что для российских солдат в этой ситуации будет лишь "меньше проблем". Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав предложение Москвы "рукой христианского милосердия", которую отвергла Незалежная.

"Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, "свиньи не имеют никакого чувства веры" и понимают лишь грубую силу, требуя всё больше от своих хозяев. А те, в свою очередь, продолжат их дрессировать, подчеркнул Медведев, имея в виду Запад и Украину. Он также проехался и по ряду иностранных политиков, которые успели раскритиковать решение Москвы о рождественском перемирии.