SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 07:48

Медведев: Российские военные выдохнули, услышав отказ Киева прекращать огонь на Рождество

Медведев: Для России лишь меньше проблем от отказа Украины прекращать огонь на Рождество

Отказ Киева временно прекратить огонь в зоне специальной военной операции на Украине означает, что для российских солдат в этой ситуации будет лишь "меньше проблем". Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав предложение Москвы "рукой христианского милосердия", которую отвергла Незалежная.

"Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", — написал он в телеграм-канале.

Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

По его словам, "свиньи не имеют никакого чувства веры" и понимают лишь грубую силу, требуя всё больше от своих хозяев. А те, в свою очередь, продолжат их дрессировать, подчеркнул Медведев, имея в виду Запад и Украину. Он также проехался и по ряду иностранных политиков, которые успели раскритиковать решение Москвы о рождественском перемирии.

"Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать", — добавил Медведев.

Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.

Обложка ©

Kremlin.ru

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров