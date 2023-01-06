В Казахстане так и не смогли найти пути поставок нефти в обход России

Как уточняется в материале, в минувшем году власти Казахстана несколько раз высказывались о поисках альтернативных маршрутов поставок собственной нефти в обход российской территории. Однако выгодных вариантов у казахстанских нефтяников так и не нашлось, а для поиска новых путей соседнему государству потребуются многомиллиардные вложения.

Авторы статьи отмечают, что у Астаны есть несколько возможных способов пустить поставки нефтепродуктов в обход РФ. К примеру, альтернативой могли бы стать такие страны, как Иран или Китай, но здесь есть нюансы. Дело в том, что Пекин сейчас активно закупает чёрное золото у Москвы со скидками, а с Тегераном можно наладить торговлю при условии, что будет достигнут прорыв по ядерной сделке. Также у казахов есть вариант перевозить свою нефть через Азербайджан, но на это потребуется слишком много средств.