Названы главные отличительные симптомы гриппа В

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что главными отличительными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голоса.

"Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьёт по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Учёный также пояснил, что остальные симптомы гриппа В, в общем-то, схожи с другими респираторными заболеваниями. Как правило, воспалительный процесс начинается в носоглотке, после чего опускается в лёгкие и бронхи, резюмировал специалист. Напомним, что грипп В отличается от гриппа А меньшей агрессивностью и выраженностью симптомов.