Таиланд планирует снова обязать туристов предоставлять сертификаты о ковид-вакцинации
Bangkok Post: Таиланд планирует вернуть подтверждение вакцинации от CoViD-19 для туристов
Власти Таиланда планируют вернуть обязательное подтверждение двух прививок от ковида при въезде в страну для туристов, пишет Bangkok Post. Сообщается, что путешественники также должны иметь медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заболевания.
Глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул заявил, что решение необходимо из-за большого потока приезжих из разных стран, в том числе из КНР. При этом меры не должны никого дискриминировать, отметил он.
"Принцип заключается в том, что не будет никакой дискриминации в отношении конкретной страны, поскольку коронавирус распространяется во всех странах, а штаммы схожи", — сказал министр.
Напомним, что Китай с 8 января отменяет обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну. КНР идёт по пути постепенного снятия антиковидных ограничений после недавнего всплеска заболеваемости. В то же время США решили с 5 января ввести обязательное тестирование на коронавирус пассажиров рейсов из Китая. Причём отрицательные результаты они также должны предоставить и перед вылетом. Ужесточение правил для приезжающих из КНР также ввели Япония, Южная Корея, Франция, Испания и Британия. Также к подобным мерам призвали и в Евросоюзе.
ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK