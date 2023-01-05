Таиланд планирует снова обязать туристов предоставлять сертификаты о ковид-вакцинации

Власти Таиланда планируют вернуть обязательное подтверждение двух прививок от ковида при въезде в страну для туристов, пишет Bangkok Post. Сообщается, что путешественники также должны иметь медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заболевания.

Глава Минздрава страны Анутин Чарнвиракул заявил, что решение необходимо из-за большого потока приезжих из разных стран, в том числе из КНР. При этом меры не должны никого дискриминировать, отметил он.