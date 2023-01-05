В Евросоюзе настоятельно призывают тестировать на ковид приезжающих из Китая
Механизм кризисного управления Евросоюза (IPCR) "настоятельно призывает" все страны ЕС ввести тестирование на коронавирус всех приезжающих из Китая. Об этом говорится в опубликованном председательствующей в ЕС Швецией заявлении по результатам встречи IPCR, где обсуждалась эпидемическая ситуация.
Большинство стран сообщества выступают за введение выборочного тестирования пассажиров, прибывающих из Поднебесной. При этом пока не ясно, как именно будет происходить этот процесс. Участники встречи также считают необходимым рекомендовать всем пассажирам на рейсах в Китай и из КНР носить средства индивидуальной защиты.
Страны – члены ЕС договорились "о скоординированном профилактическом подходе в свете развития ситуации с CoViD-19 в Китае", а также согласились с необходимостью оценить ситуацию и пересмотреть введённые меры к середине января 2023 года.
Лайф напоминает, что Китай с 8 января отменяет обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну. КНР идёт по пути постепенного снятия антиковидных ограничений после недавнего всплеска заболеваемости. В то же время США решили с 5 января ввести обязательное тестирование на коронавирус пассажиров рейсов из Китая. Причём отрицательные результаты они также должны предоставить и перед вылетом. Ужесточение правил для приезжающих из КНР также ввели Япония, Южная Корея, Франция, Испания и Британия.
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