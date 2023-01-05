В Евросоюзе настоятельно призывают тестировать на ковид приезжающих из Китая

Механизм кризисного управления Евросоюза (IPCR) "настоятельно призывает" все страны ЕС ввести тестирование на коронавирус всех приезжающих из Китая. Об этом говорится в опубликованном председательствующей в ЕС Швецией заявлении по результатам встречи IPCR, где обсуждалась эпидемическая ситуация.

Большинство стран сообщества выступают за введение выборочного тестирования пассажиров, прибывающих из Поднебесной. При этом пока не ясно, как именно будет происходить этот процесс. Участники встречи также считают необходимым рекомендовать всем пассажирам на рейсах в Китай и из КНР носить средства индивидуальной защиты.