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4 января, 03:52

Bloomberg: В Китае из-за смертности от ковида переполнены крематории

В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах КНР из-за высокой смертности от ковида переполнены крематории. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, родственники умерших вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы организовать их похороны.

Сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае рассказали агентству, что крематории не закрывают даже на ночь. Свободные места там для умерших будут только к середине месяца. Один из работников заявил, что "вся система сейчас парализована".

В публикации говорится, что смертность в Китае в течение января может вырасти с девяти тысяч человек в день до 25 тысяч, когда вырастет число междугородних и международных поездок к лунному Новому году. К такому выводу пришла британская исследовательская компания Airfinity, которая занимается прогнозной медицинской аналитикой.

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Лайф сообщал, что в конце декабря в провинции Чжэцзян за сутки выявляли более миллиона случаев ковида. В этой связи местные власти начали сбор волонтёров для содействия городскому центру экстренной медицинской помощи.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Андрей Григорьев
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