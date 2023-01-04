Bloomberg: В Китае из-за смертности от ковида переполнены крематории
В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах КНР из-за высокой смертности от ковида переполнены крематории. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, родственники умерших вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы организовать их похороны.
Сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае рассказали агентству, что крематории не закрывают даже на ночь. Свободные места там для умерших будут только к середине месяца. Один из работников заявил, что "вся система сейчас парализована".
В публикации говорится, что смертность в Китае в течение января может вырасти с девяти тысяч человек в день до 25 тысяч, когда вырастет число междугородних и международных поездок к лунному Новому году. К такому выводу пришла британская исследовательская компания Airfinity, которая занимается прогнозной медицинской аналитикой.
Лайф сообщал, что в конце декабря в провинции Чжэцзян за сутки выявляли более миллиона случаев ковида. В этой связи местные власти начали сбор волонтёров для содействия городскому центру экстренной медицинской помощи.
ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI