Ким Чен Ына заподозрили в казни бывшего министра

Министерство объединения Южной Кореи проводит проверку правдивости информации о том, что в КНДР якобы был казнён бывший министр иностранных дел Ли Ён Хо. Об этом пишет агентство Рёнхап, уточняя, что подобные сообщения порой оказываются не более, чем слухами.

Сообщение о казни было распространено японской газетой "Иомиури", сославшейся на несколько источников, якобы знакомых с ситуацией. По данным издания, чистки, в результате которых будто бы была проведена казнь Ли Ён Хо, проводились с лета по осень прошлого года. Также издание сообщает о возможной казни от 4 до 5 сотрудников МИД страны.

Ли Ён Хо возглавлял внешнеполитическое ведомство КНДР с 2016 по 2020 годы и считался одним из главных переговорщиков Пхеньяна по ядерной тематике. Одной из причин, по которой Ли Ён Хо и другие дипломаты могли попасть, названа некая проблема, имеющая отношение к посольству в Лондоне.