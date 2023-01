Британцы обозвали Сунака идиотом после его разговора с Зеленским

Читатели британского издания The Daily Mail негативно отреагировали на очередное заявление премьер-министра Риши Сунака о поддержке Киева. Поводом стал телефонный разговор главы правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский политик заверил собеседника, что Лондон продолжит оказывать ему поддержку в долгосрочной перспективе.

"Ему нужно разбираться с проблемами, которые ближе к дому, а не игнорировать их", — отметил Mr Know it all.