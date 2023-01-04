Британцы обозвали Сунака идиотом после его разговора с Зеленским
Читатели Daily Mail подвергли критике премьера Сунака за слова о поддержке Украины
Читатели британского издания The Daily Mail негативно отреагировали на очередное заявление премьер-министра Риши Сунака о поддержке Киева. Поводом стал телефонный разговор главы правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский политик заверил собеседника, что Лондон продолжит оказывать ему поддержку в долгосрочной перспективе.
Пользователь под псевдонимом failings прокомментировал сообщение о переговорах словами, что "этот человек — идиот". А birds eye подметил, что налогоплательщики в Британии "содрогаются, когда Риши что-то обещает".
"Что же, страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу", — написал Glanford Spong.
Его поддержал fantom flang flinger: он посетовал, что для британцев у властей страны денег нет, а вот для Украины — есть.
"Ему нужно разбираться с проблемами, которые ближе к дому, а не игнорировать их", — отметил Mr Know it all.
Напомним, 3 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сотрудничество Киева и Лондона по вопросу обороны. Как утверждал украинский лидер, по данному вопросу уже есть "конкретные решения".
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