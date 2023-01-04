Овечкин забросил 807-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 807-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Тем самым он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ.

Очередным достижением Овечкин отметился в матче регулярного чемпионата против "Баффало Сейбрз". Теперь его отделяет от Уэйна Гретцки 87 голов. На счету канадца 894 шайбы, заброшенные в ворота противника в 1487 матчах.