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4 января, 02:17

Овечкин забросил 807-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 807-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Тем самым он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ.

Очередным достижением Овечкин отметился в матче регулярного чемпионата против "Баффало Сейбрз". Теперь его отделяет от Уэйна Гретцки 87 голов. На счету канадца 894 шайбы, заброшенные в ворота противника в 1487 матчах.

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Ранее Лайф писал, что Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. За минувший месяц он набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

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Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Андрей Григорьев

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