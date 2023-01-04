"Великолепный хоккеист": Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд
Уэйн Гретцки заявил, что Александр Овечкин — великолепный хоккеист
Рекордсмен НХЛ канадец Уэйн Гретцки высказался об успехах нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По словам Гретцки, он ждёт, когда тот побьёт его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. На счету рекордсмена Гретцки — 894 гола, Овечкин уже забил 802 шайбы в ворота соперников.
"Я думаю, что мы прошли ту точку, когда задавались вопросом, сможет ли он это сделать. Год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для игры, это позитивно. Он великолепен для нашего вида спорта", — заявил Гретцки пресс-службе НХЛ.
Гретцки добавил, что хотел бы находиться на арене, когда Овечкин превзойдёт его достижение.
Ранее Лайф писал, что Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. За минувший месяц он набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.
ТАСС / Карпов Сергей