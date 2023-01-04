"Великолепный хоккеист": Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд

Рекордсмен НХЛ канадец Уэйн Гретцки высказался об успехах нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По словам Гретцки, он ждёт, когда тот побьёт его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. На счету рекордсмена Гретцки — 894 гола, Овечкин уже забил 802 шайбы в ворота соперников.



"Я думаю, что мы прошли ту точку, когда задавались вопросом, сможет ли он это сделать. Год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для игры, это позитивно. Он великолепен для нашего вида спорта", — заявил Гретцки пресс-службе НХЛ.

Гретцки добавил, что хотел бы находиться на арене, когда Овечкин превзойдёт его достижение.