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3 января, 23:31

"Великолепный хоккеист": Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд

Уэйн Гретцки заявил, что Александр Овечкин — великолепный хоккеист

Рекордсмен НХЛ канадец Уэйн Гретцки высказался об успехах нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По словам Гретцки, он ждёт, когда тот побьёт его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. На счету рекордсмена Гретцки — 894 гола, Овечкин уже забил 802 шайбы в ворота соперников.


"Я думаю, что мы прошли ту точку, когда задавались вопросом, сможет ли он это сделать. Год назад мы говорили, что вопрос в том, когда он это сделает. Это здорово для игры, это позитивно. Он великолепен для нашего вида спорта", — заявил Гретцки пресс-службе НХЛ.

Гретцки добавил, что хотел бы находиться на арене, когда Овечкин превзойдёт его достижение.

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Ранее Лайф писал, что Овечкин признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. За минувший месяц он набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

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ТАСС / Карпов Сергей

Анатолий Симоненко

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