Роналду допустил досадную ошибку в первый же день в "Аль-Насре"

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, очевидно, ещё не привык к мысли, что перешёл в саудовский клуб "Аль-Наср". Во время его презентации в качестве спортсмена аравийской команды звезда футбола оговорился, сказав, что будет играть за ЮАР.

"Для меня ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует", — заявил Роналду на пресс-конференции.

По данным "Чемпионата", контракт спортсмена с "Аль-Насром" заключён до 2025 года. Кроме того, согласно одному из пунктов контракта португальца с аравийцами, Роналду имеет возможность перейти в "Ньюкасл" в случае, если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.