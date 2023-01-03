Роналду допустил досадную ошибку в первый же день в "Аль-Насре"
Роналду ошибся на презентации в "Аль-Насре", заявив о решении играть в ЮАР
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, очевидно, ещё не привык к мысли, что перешёл в саудовский клуб "Аль-Наср". Во время его презентации в качестве спортсмена аравийской команды звезда футбола оговорился, сказав, что будет играть за ЮАР.
"Для меня ничего страшного в том, что моя карьера продолжится в ЮАР. Мнение людей на эту тему меня не интересует", — заявил Роналду на пресс-конференции.
По данным "Чемпионата", контракт спортсмена с "Аль-Насром" заключён до 2025 года. Кроме того, согласно одному из пунктов контракта португальца с аравийцами, Роналду имеет возможность перейти в "Ньюкасл" в случае, если команда Эдди Хау квалифицируется в Лигу чемпионов.
Напомним, что футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии официально представил Криштиану Роналду: именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети.
Агентство "Москва" / Никеричев Андрей