Футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Роналду
Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии официально представил Криштиану Роналду: именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети.
Выход Роналду на стадион. Видео © Twitter / AlNassr FC
После пресс-конференции 37-летний форвард вышел на футбольное поле, держа в руках футболку под седьмым номером. Фанаты встретили его громкими овациями и аплодисментами.
Напомним, что ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. Сегодня стало известно, что он прилетел в Саудовскую Аравию. При этом сам футболист заявил, что выполнил свою работу в Европе.
Twitter / AlNassr FC