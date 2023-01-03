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3 января, 18:50

Ушёл из жизни исламовед Алексей Малашенко

Востоковед и политолог Алексей Малашенко скончался на 72-м году жизни

<p>Исламовед Алексей Малашенко. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=g6moJT73QP8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / ПостНаука</a></p>

Исламовед Алексей Малашенко. Обложка © YouTube / ПостНаука

На 72-м году жизни умер востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко. Об этом сообщил его друг, коллега Аркадий Дубнов, не уточнив причины смерти.

"Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий учёный, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг", написал он в своём телеграм-канале.

Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве, был доктором исторических наук, в разные годы преподавал в МГИМО и ВШЭ. Также в 1999–2001 годах он являлся ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН. За свою карьеру учёный выступил автором и редактором 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках.

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Лайф писал о смерти олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Баутина, ему было 55 лет. В составе московского "Динамо" он провёл два сезона и стал двукратным чемпионом страны, а в 1992 году и вовсе победил на Олимпийских играх в Альбервиле.

Матвей Шандрыголов
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