Ушёл из жизни исламовед Алексей Малашенко
Востоковед и политолог Алексей Малашенко скончался на 72-м году жизни
Исламовед Алексей Малашенко. Обложка © YouTube / ПостНаука
На 72-м году жизни умер востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко. Об этом сообщил его друг, коллега Аркадий Дубнов, не уточнив причины смерти.
"Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий учёный, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг", — написал он в своём телеграм-канале.
Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве, был доктором исторических наук, в разные годы преподавал в МГИМО и ВШЭ. Также в 1999–2001 годах он являлся ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН. За свою карьеру учёный выступил автором и редактором 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках.
Лайф писал о смерти олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Баутина, ему было 55 лет. В составе московского "Динамо" он провёл два сезона и стал двукратным чемпионом страны, а в 1992 году и вовсе победил на Олимпийских играх в Альбервиле.