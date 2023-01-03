Ушёл из жизни исламовед Алексей Малашенко

На 72-м году жизни умер востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко. Об этом сообщил его друг, коллега Аркадий Дубнов, не уточнив причины смерти.

"Алексей Малашенко умер. Сегодня. Скоропостижно. Блестящий учёный, выдающийся исламовед, порядочный человек, просто друг", — написал он в своём телеграм-канале.

Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве, был доктором исторических наук, в разные годы преподавал в МГИМО и ВШЭ. Также в 1999–2001 годах он являлся ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН. За свою карьеру учёный выступил автором и редактором 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках.