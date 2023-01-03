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3 января, 18:13

Литва допустила введение моратория на русскую культуру

Минкультуры Литвы предложило ввести мораторий на русскую культуру из-за событий на Украине

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что поддерживает идею о введении в стране моратория на русскую культуру из-за событий на Украине. По его словам, Москва использует её как оружие.

"Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми", заявил он в ходе дискуссии в программе "ТВ-форум" на телеканале LRT.

Речь идёт о призыве министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры, о котором он заявил в одном из интервью. Он считает, что это должно стать ещё одним инструментом давления на Россию.

Президент Литвы возмутился попытками стран ЕС ослабить санкции против России

Президент Литвы возмутился попытками стран ЕС ослабить санкции против России

Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий украинским СМИ освещать действия России в позитивном ключе. Теперь Нацсовет страны по теле- и радиовещанию может штрафовать редакции, направлять им обязательные предписания и даже временно запрещать их работу.

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ТАСС / Дмитрий Коробейников

Матвей Шандрыголов

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