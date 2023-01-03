Литва допустила введение моратория на русскую культуру

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что поддерживает идею о введении в стране моратория на русскую культуру из-за событий на Украине. По его словам, Москва использует её как оружие.

"Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми", — заявил он в ходе дискуссии в программе "ТВ-форум" на телеканале LRT.

Речь идёт о призыве министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры, о котором он заявил в одном из интервью. Он считает, что это должно стать ещё одним инструментом давления на Россию.