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3 января, 17:44

"Самые страшные фобии": Самойлова рассказала о новогодних подарках, которым она не рада

Самойлова пожаловалась на ужасные новогодние подарки и рассказала о своих фобиях

<p>Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana</p>

Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Блогер, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам на ужасные новогодние подарки, которые олицетворяют её две самые страшные фобии. Признанием она поделилась на странице в социальной сети.

"Я же вам не рассказала, что за ужасающие подарки мне подарили! Первое: мне подарили прыжок с парашютом. Я не знаю, что теперь с этим делать! Я на самом деле в том году ещё думала об этом, но как-то не была готова. В этом году, видимо, придётся прыгнуть", — сказала она.

Вторым подарком для Самойловой, которому она оказалась не рада, является сертификат на погружение в самый глубокий бассейн мира. Блогерша призналась, что в детстве едва не утонула, когда купалась с бабушкой на речке. По её словам, в тот момент её "еле откачали".

"Мне подарили мои самые страшные фобии", — подытожила Самойлова.

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Ранее Лайф писал, что жена рэпера Джигана Оксана Самойлова за 2021 год заработала почти миллиард рублей — 978 млн. Блогерша владеет клиникой косметологии, агентством по подбору нянь Family1, а также косметическим брендом Sammy Beauty, за создание продукции которого отвечает ООО "Бьюти инновации".

Оксана Попова

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