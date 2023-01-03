"Самые страшные фобии": Самойлова рассказала о новогодних подарках, которым она не рада
Самойлова пожаловалась на ужасные новогодние подарки и рассказала о своих фобиях
Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Блогер, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам на ужасные новогодние подарки, которые олицетворяют её две самые страшные фобии. Признанием она поделилась на странице в социальной сети.
"Я же вам не рассказала, что за ужасающие подарки мне подарили! Первое: мне подарили прыжок с парашютом. Я не знаю, что теперь с этим делать! Я на самом деле в том году ещё думала об этом, но как-то не была готова. В этом году, видимо, придётся прыгнуть", — сказала она.
Вторым подарком для Самойловой, которому она оказалась не рада, является сертификат на погружение в самый глубокий бассейн мира. Блогерша призналась, что в детстве едва не утонула, когда купалась с бабушкой на речке. По её словам, в тот момент её "еле откачали".
"Мне подарили мои самые страшные фобии", — подытожила Самойлова.
Ранее Лайф писал, что жена рэпера Джигана Оксана Самойлова за 2021 год заработала почти миллиард рублей — 978 млн. Блогерша владеет клиникой косметологии, агентством по подбору нянь Family1, а также косметическим брендом Sammy Beauty, за создание продукции которого отвечает ООО "Бьюти инновации".