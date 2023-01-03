Пермские лыжники сачком достали застрявших на скале щенят

В Пермском крае спасли щенят, застрявших на заснеженной скале. Всё произошло на горнолыжном курорте "Губаха", где каталась группа туристов. На одном из склонов они и обнаружили животных, которые скрывались в норе на уступе.

Укрытие животных. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!

"Мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая! Поэтому решили придумать план и реализовать через неделю. На неделе приезжали кормить щенят наши друзья и сотрудники ГЛЦ ["Губаха"], поэтому мы были за них спокойны", — приводит слова одного из туристов телеграм-канал "Мой город — Пермь!".









Спасти собак получилось сегодня. Для этого туристы положили подальше от норы купленную в столовой еду, а один из них сел с сачком на камень сверху. В итоге щенят благополучно спустили вниз и сейчас они находятся в одной из гостиниц на горнолыжном курорте, где ждут отправки на передержку.

При этом спасители планируют найти их маму и передать её в добрые руки. Туристы подозревают, что она могла родить их ещё до того, как выпал снег.