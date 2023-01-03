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3 января, 16:51

Пермские лыжники сачком достали застрявших на скале щенят

В Пермском крае лыжники спасли застрявших на скале щенят

<p>Лыжник и один из спасённых щенков. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vikiperm/5586?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!</a></p>

Лыжник и один из спасённых щенков. Обложка © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!

В Пермском крае спасли щенят, застрявших на заснеженной скале. Всё произошло на горнолыжном курорте "Губаха", где каталась группа туристов. На одном из склонов они и обнаружили животных, которые скрывались в норе на уступе.

Укрытие животных. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!

Укрытие животных. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!

"Мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая! Поэтому решили придумать план и реализовать через неделю. На неделе приезжали кормить щенят наши друзья и сотрудники ГЛЦ ["Губаха"], поэтому мы были за них спокойны", приводит слова одного из туристов телеграм-канал "Мой город — Пермь!".

  • Процесс спасения щенков. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
    Процесс спасения щенков. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
  • Спасённые щенки. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
    Спасённые щенки. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
  • Спасённые щенки. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
    Спасённые щенки. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
  • Спасённые щенки. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!
    Спасённые щенки. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!

Процесс спасения щенков. Фото © Telegram / МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!

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Спасти собак получилось сегодня. Для этого туристы положили подальше от норы купленную в столовой еду, а один из них сел с сачком на камень сверху. В итоге щенят благополучно спустили вниз и сейчас они находятся в одной из гостиниц на горнолыжном курорте, где ждут отправки на передержку.

При этом спасители планируют найти их маму и передать её в добрые руки. Туристы подозревают, что она могла родить их ещё до того, как выпал снег.

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Матвей Шандрыголов

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