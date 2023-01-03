Захарова заявила, что нельзя оправдать бандеровское приветствие "шуткой"

Нельзя использовать приветствие украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", оправдываясь тем, что это "как бы в шутку". Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в августе 1939 года в фашистской Италии состоялся второй конгресс Организации украинских националистов (ОУН)*, где утвердили приветствие "Слава Украине!" и ответный клич "Слава вождю!". А в 1941 году после раскола ОУН "сторонники Бандеры провели собственный второй конгресс Организации украинских националистов, на этот раз в Кракове, где тоже утвердили лозунг "Слава Украине!" — "Героям слава!", уточнила Захарова. Обе фразы были согласованы и одобрены в качестве символического приветствия друг другу.

Она подчеркнула, что эти слова — "своего рода позывные, такой вот код по системе распознавания "свой – чужой". Кроме того, в 1941 году был утверждён жест, который должен был сопровождать клич, в форме "поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы". Захарова добавила, что использование в наши дни подобных нацистских приветствий возможно от безграмотности или безнравственности.

"Именно так коллаборационисты в те годы салютовали вермахту и частям СС, не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС. Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это "как бы в шутку", не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму", — пояснила она.