"Не стоит выеденного яйца": Депутат Певцов призвал не обсуждать поддержавшего Украину Меладзе

Чем меньше общественность будет обсуждать российского певца Валерия Меладзе, поддержавшего лозунг "Слава Украине!" на концерте в Дубае, тем меньше откликов на эту тему будет. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Певцов.

"Чем меньше мы будем это обсуждать, тем меньше будет откликов на эту тему. Деяние российских граждан всех подпадает под Уголовный и Гражданский кодекс. Если не подпадает, надо забыть", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, чем меньше люди будут обращать внимание на подобные высказывания, тем лучше. К тому же в России сейчас есть более серьёзные проблемы, о которых как раз таки нужно говорить, "а это всё не стоит выеденного яйца".