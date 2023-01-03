"Не стоит выеденного яйца": Депутат Певцов призвал не обсуждать поддержавшего Украину Меладзе
Депутат Певцов призвал решать более серьёзные проблемы, чем выходка Меладзе на концерте
Чем меньше общественность будет обсуждать российского певца Валерия Меладзе, поддержавшего лозунг "Слава Украине!" на концерте в Дубае, тем меньше откликов на эту тему будет. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Певцов.
"Чем меньше мы будем это обсуждать, тем меньше будет откликов на эту тему. Деяние российских граждан всех подпадает под Уголовный и Гражданский кодекс. Если не подпадает, надо забыть", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, чем меньше люди будут обращать внимание на подобные высказывания, тем лучше. К тому же в России сейчас есть более серьёзные проблемы, о которых как раз таки нужно говорить, "а это всё не стоит выеденного яйца".
Напомним, конфуз произошёл во время выступления певца Валерия Меладзе в столице ОАЭ. В ходе празднования артист продолжил украинский лозунг по просьбе поклонника. Однако примечательно, что произнёс он его шёпотом. Видео с концерта распространилось в социальных сетях и сразу же вызвало бурю возмущения. На ситуацию уже отреагировали в Госдуме и Совете Федерации. Поступок Меладзе назвали предательским и предложили лишить артиста званий и наград. Позднее Фонд защиты национального исторического наследия потребовал признать Меладзе иноагентом.
ТАСС / Антон Новодережкин