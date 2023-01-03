Поддержавшего украинский лозунг Меладзе могут признать иноагентом и снять с эфиров

Действия певца Валерия Меладзе на концерте в столице ОАЭ, где он продолжил украинский лозунг по просьбе поклонника, являются не чем иным, как провокацией. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал глава Фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов. Он убеждён, что за такой поступок артиста необходимо признать иностранным агентом, а также снять с эфиров.

Карабанов подчеркнул, что, к сожалению, многие представители шоу-бизнеса, такие как Меладзе, не имеют "ни чести, ни Родины, ни флага". Эти артисты, по словам юриста, за деньги "готовы служить любым хозяевам, которые им платят, и продвигать их позицию в свою аудиторию". В связи с этим государство должно пристально следить за публичными заявлениями медийных личностей и не допускать информационных провокаций.

"Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержку нацистского режима в братской Украине, а для кого-то это будет призыв именно к активным действиям", — заявил собеседник Лайфа.

Поэтому Карабанов считает, что действиям певца необходимо дать юридическую оценку и решить вопрос об определении статуса иностранного агента с категорическим запретом появления в радиоэфирах и работы на территории России. Первые меры по данному вопросу уже приняты.

"В настоящее время мной, как учредителем Фонда защиты национального исторического наследия, готовятся соответствующие обращения в Министерство юстиции РФ и в Министерство культуры РФ", — заключил юрист.