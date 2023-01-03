В Русской старообрядческой церкви призвали отказаться от празднования Нового года

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов) призвал отказаться от празднования светского Нового года. Он также выразил надежду, что ближайший церковный праздник — Рождество Христово — россияне встретят с радостью.

"Наш ближайший праздник — Рождество Христово, когда, конечно, не гулять, не пить, но когда можно разговеться и прославить Господа, а не себя веселить, ублажать. Надеемся, что этот праздник — Рождество Христово — будет с радостью встречен. А гражданский Новый год — праздник не на нашей православной улице", — высказался он в беседе с РИА "Новости".

Митрополит отметил частое рвение людей отмечать оба праздника, считая это поводом выпить, поесть и повеселиться, но православный человек не должен "служить двум господам". Он также напомнил, что старообрядцы сохраняют традиции и до сих пор справляют Новый год 1 сентября.