Педиатр объяснила, почему ириски — худшие сладости для детей

В период новогодних праздников дети получают множество сладких подарков, однако большое количество лакомств может привести к аллергии и кариесу. Педиатр Елена Игринева назвала самые вредные и самые полезные сладости, а также озвучила допустимую для ребёнка дозу сахара.

По мнению врача, худшие сладости — это леденцы, ириски, жевательные конфеты: они медленно растворяются и прилипают к зубам, а в этой сладкой среде в полости рта развиваются бактерии, которые разрушают эмаль и могут привести к развитию кариеса. Полезными же считаются натуральные мармелад, зефир, пастила.

"Детям с ожирением, атопическим дерматитом, сахарным диабетом показано исключение или ограничение употребления сладкого по согласованию с лечащим врачом. Рекомендовано заменять сладости ягодами, овощами, фруктами, орехами и молочными продуктами — натуральным йогуртом или творогом", — цитирует Игриневу RT.

Она напомнила, что ВОЗ рекомендует исключить сахар из питания детей до двух лет, для трёхлетних суточная норма не должна превышать 15 граммов, а для детей от четырёх до шести лет — 20 граммов. 20 граммов сахарозы — это или пять леденцов, или четыре кусочка шоколада, или небольшой батончик, или один творожный глазированный сырок.

"В среднем ребёнок дошкольного возраста в течение одного дня может съесть без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы", — добавила эксперт.

При этом она предупредила, что если ребёнок съел много сладкого, то у него могут развиться аллергическая реакция и кариес.