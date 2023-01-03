Психолог назвала дозу алкоголя, которая может вызвать депрессию уже к концу новогодних праздников

Если во время новогодних праздников каждый день выпивать алкоголь, вскоре вы погрузитесь в депрессию. И даже шумные компании не защитят от плохого настроения. О том, какая дозировка спиртного опасна для психики, Лайфу рассказала психолог Галина Руснак.

"Если выпивать в новогодние праздники каждый день даже по бокалу вина, то чувство апатии настигнет ближе к Рождеству. Многие думают, что шумные компании и гости защитят от плохого настроения, но это не так", — отмечает эксперт.

Руснак объясняет, что чувство вины за напрасно потраченное время будет накапливаться и мучить особенно ответственных людей, привыкших много работать. Поэтому лучше позволить себе выпить больше бокала, но выделить для этого всего несколько дней. Остальное время психолог советует провести максимально активно, чтобы остались приятные воспоминания.

"Именно поэтому я рекомендую заранее распланировать новогодние каникулы и выделить минимум три безалкогольных дня. Желательно внести в график спортивные мероприятия и прогулки на свежем воздухе", — подчеркнула собеседница Лайфа.