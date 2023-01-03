Врач предупредил, что грипп вскоре может подкинуть новые проблемы

В следующем году Россию может охватить новая волна пандемии. На этот раз причиной будет не коронавирус, а грипп. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В этом смысле 2024 год может повторить ситуацию, которая была в 2009 и 2010 годах, считает он.

"Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году", — сказал Крючков в беседе с URA.RU.

При этом он добавил, что, даже если грипп примет пандемическую форму, он не будет переноситься тяжелее, чем коронавирус, да и показатели смертности выше не будут.

Врач предупредил, что условно сезонная форма гриппа будет наблюдаться ближе к осени. Вместе с тем россияне могут столкнуться и с более патогенным ковидом, заразность которого будет поддерживаться на высоком уровне или плавно расти.