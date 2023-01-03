Конгресс США вышел из-под контроля Байдена

Конгресс США приступает к работе в новом составе, который избран в ходе осенних выборов. Теперь нижняя палата — Палата представителей — становится подконтрольной Республиканской партии, которая является оппозицией Демократической партии Джо Байдена. Республиканцы настроены и имеют возможность снизить скорость реализации политической программы американского лидера.

Сегодня к присяге будут приведены 222 конгрессмена-республиканца, а также 212 их коллег от Демократической партии. Что же касается Сената, то там демократы наоборот расширили большинство — до 51 против 49 мандатов. Однако для контроля над всем Конгрессом этого недостаточно, потому что ключевые решения в стране принимаются после утверждения обеих палат.

Переход Палаты представителей под контроль республиканцев, а также смена спикера и руководства комитетов, может "стреножить" вторую часть президентского срока Байдена, делая возможными в том числе "шатдауны" (временное прекращение работы федеральных органов власти по причине бюджетных разногласий) и попытки импичмента лидера США. Республиканцы заблокировать целый ряд расходов, в том числе социальной направленности. Исполнительной власти придётся искать компромисс с конгрессменами или же ветировать их предложения.

В период между выборами и началом работы обновлённого конгресса демократическое большинство успело одобрить федеральные гарантии однополых браков и утвердить бюджет на 2023 финансовый год объёмом в 1,7 триллиона долларов, из которых почти 45 миллиардов выделяются в рамках программы помощи Украине.