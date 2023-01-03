Байден опроверг заявления Сеула о скорых ядерных учениях

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Южная Корея не обсуждают возможность проведения совместных ядерных учений. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Нет", — сказал Байден, отвечая на вопрос, обсуждают ли США сейчас совместные ядерные учения с Южной Кореей.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Вашингтон и Сеул якобы ведут переговоры о таких учениях. Целью их, по его словам, должно стать "обеспечение эффективного расширенного сдерживания" КНДР.