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2 января, 23:02

Байден опроверг заявления Сеула о скорых ядерных учениях

Байден заявил, что США не обсуждают с Сеулом проведение ядерных учений

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Южная Корея не обсуждают возможность проведения совместных ядерных учений. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

"Нет", сказал Байден, отвечая на вопрос, обсуждают ли США сейчас совместные ядерные учения с Южной Кореей.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Вашингтон и Сеул якобы ведут переговоры о таких учениях. Целью их, по его словам, должно стать "обеспечение эффективного расширенного сдерживания" КНДР.

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Как сообщал Лайф, в Южной Корее ранее предупредили КНДР о "падении режима" в случае применения ядерного оружия. Соответствующее заявление сделало Министерство национальной обороны Республики Корея.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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