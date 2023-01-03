Составлен топ-10 самых нелепых ляпов Байдена

Обычно по завершении года принято подводить какие-то итоги. Американский консервативный онлайн-журнал The Federalist подошёл к этому вопросу необычно — составил топ-10 самых запомнившихся высказываний президента США Джо Байдена в 2022 году.



Как отметили авторы материала, эти ляпы демонстрируют, что Байден — серийный лжец, а также что у него, возможно, неизбежные проблемы со здоровьем, его умственные способности слабеют. Перевод публикации приводит ИноСМИ.

Ляп 1. Байден забыл, какой сейчас год, и во время новогодней речи в Белом доме заявил, что 2020-й — это год больших надежд.



Ляп 2. На одной из пресс-конференций Байден, очевидно, забыл, что на нём висит микрофон, и назвал "тупицей" и "сукиным сыном" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего, считает ли американский президент инфляцию политической обузой в среднесрочной перспективе.

"Наоборот, высокая инфляция — это ценное подспорье. Какой же тупица этот сукин сын!" — пробормотал Байден.

Ляп 3. Во время речи в Варшаве Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, заявил, что тот "не может больше оставаться у власти", явно призвав к смене режима в РФ. Позже американские СМИ объяснили эти слова "оплошностью", а Белый дом замешкался, не понимая, поддерживать ли комментарии Байдена или снижать их пафос.



Ляп 4. В июльской речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден случайно продемонстрировал, что читает с телесуфлёра, когда внезапно, завершая предложение, произнёс: "Конец цитаты. Повторить фразу". Официальная стенограмма тут же исправила это: "Конец цитаты. Позвольте мне подчеркнуть ещё раз".

Ляп 5. В июльской речи в Массачусетсе о климатическом кризисе из-за ископаемого топлива американский президент заявил, что у него и его друзей из-за нефтяного загрязнения рак. Врач Белого дома поспешил опровергнуть это заявление и сообщил, что глава Штатов — бодрый и энергичный мужчина, не страдающий онкологическим заболеванием.

Ляп 6. Во время июльской поездки по Ближнему Востоку Байден перепутал слова "себялюбивый" и "самозабвенный" и назвал американских солдат в Ираке эгоистами, за что "мы всегда будем их чтить".

Ляп 7. Во время визита в Израиль Байден заявил, что холокост — это благородное дело и что ежедневно необходимо сохранять "правду и честь холокоста". Позднее он поспешил исправиться и уточнить об "ужасах холокоста".

Ляп 8. Во время пресс-конференции по голоду, питанию и здоровью он начал звать Джеки Валорски и искать её взглядом среди присутствующих, сетуя на то, что она должна быть здесь, но её нет. Всё бы ничего, только вот Валорски погибла в автокатастрофе за несколько недель до этого. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объяснение этой ситуации простое: Байден не может выбросить Валорски из головы и постоянно думает о ней.

Ляп 9. На вопрос журналиста, как Байден оценивает свой умственный фокус, глава США явно не нашёлся что ответить, хотя, очевидно, очень старался.

"О, я очень сфокусирован. Я бы не сказал, что я… Я никогда… Мне даже посчитать тяжело, хотя бы про себя, сколько мне лет. Я не настолько стар, насколько я бодр", — заявил Байден.