На фоне российской военной спецоперации объём внутреннего валового продукта (ВВП) Украины снизился на 40%, а у России этот показатель в десять раз меньше. В интервью Ilta-Sanomat на этот факт обратил внимание научный сотрудник Александровского института при Хельсинкском университете доцент Илмари Кяихкё.

По его "мрачной оценке", нет каких-либо предпосылок, что западные санкции поставят Россию "на колени", скажутся на её боеспособности. Учёный признал, что на Западе в этом вопросе "был чрезмерный оптимизм".

"Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы всё ещё говорим о четырёх процентах", — отметил Кяихкё.