На Западе сравнили снижение ВВП в России и на Украине, и вышло не в пользу Киева
Финский аналитик Кяихкё отметил, что ВВП Украины снизился в 10 раз больше российского
На фоне российской военной спецоперации объём внутреннего валового продукта (ВВП) Украины снизился на 40%, а у России этот показатель в десять раз меньше. В интервью Ilta-Sanomat на этот факт обратил внимание научный сотрудник Александровского института при Хельсинкском университете доцент Илмари Кяихкё.
По его "мрачной оценке", нет каких-либо предпосылок, что западные санкции поставят Россию "на колени", скажутся на её боеспособности. Учёный признал, что на Западе в этом вопросе "был чрезмерный оптимизм".
"Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы всё ещё говорим о четырёх процентах", — отметил Кяихкё.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расчёт западных стран на разрушение российской экономики на фоне санкций против РФ не оправдался. Он рассказал, что по итогам 2022 года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская