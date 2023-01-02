В России выявили минимальное с июля число заболевших коронавирусом

В России за сутки подтверждено 3884 случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 13 июля 2022 года. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Было госпитализировано 379 человек, что на 19,4% меньше, чем днём ранее. Также указано, что выздоровело 4489 пациентов, подтверждено 43 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 21 807 431 случай заражения ковидом, а также зафиксировали 393 805 летальных исходов из-за инфекции. Число выздоровевших от коронавируса составило 21 217 574 человека.