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2 января, 10:58

Под Петербургом запечатлели первое в 2023 году северное сияние

<p>Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/denisfos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Фошин</a></p>

Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин

2023-й только наступил, а уже приносит чудеса в повседневную жизнь. Особенно повезло жителям Ленинградской области, которые смогли увидеть и запечатлеть первое в этом году северное сияние, пишет газета "Петербургский дневник".

  • Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин
    Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин
  • Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин
    Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин

Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин

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Необычное явление можно было увидеть вечером 1 января в деревне Подмошье в Ломоносовском районе, передаёт телеграм-канал "Астро. Фото. Болото". Красочными снимками поделился Денис Фошин.

"1 января 2023-го, год начали хорошо. Подмошье (Ленинградская область). Примерно 23:40–23:45", — сказано в сообщении.

Изумрудное северное сияние увидели жители Камчатки

Изумрудное северное сияние увидели жители Камчатки

А ранее Лайф писал, что в конце октября северное сияние шокировало уральцев. Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями этого природного явления.

Николь Вербер

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