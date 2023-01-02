Под Петербургом запечатлели первое в 2023 году северное сияние
Первое в 2023 году северное сияние запечатлели в Ленинградской области. Фото © VK / Денис Фошин
2023-й только наступил, а уже приносит чудеса в повседневную жизнь. Особенно повезло жителям Ленинградской области, которые смогли увидеть и запечатлеть первое в этом году северное сияние, пишет газета "Петербургский дневник".
Необычное явление можно было увидеть вечером 1 января в деревне Подмошье в Ломоносовском районе, передаёт телеграм-канал "Астро. Фото. Болото". Красочными снимками поделился Денис Фошин.
"1 января 2023-го, год начали хорошо. Подмошье (Ленинградская область). Примерно 23:40–23:45", — сказано в сообщении.
А ранее Лайф писал, что в конце октября северное сияние шокировало уральцев. Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями этого природного явления.