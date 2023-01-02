Врач дал советы, как наладить нарушенный из-за новогодних праздников режим сна

Многие россияне после новогодних праздников сталкиваются с нарушением режима сна. Как его восстановить, в беседе с RT рассказал сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

Доктор объяснил такое понятие, как джетлаг — синдром смены часовых поясов. Так, когда человек пересекает несколько часовых поясов, у него появляется проблема со сном. Вместе с этим есть термин и социального джетлага. Он появляется, если засыпать позднее обычного, а проснуться раньше. По словам врача, в новогодние праздники многие россияне как раз совмещают "пояса", а потом с трудом пытаются войти в прежний режим. Чтобы вернуться в стандартный график засыпания, Бузунов порекомендовал уже к 2 или 3 января вставать максимум на пару часов позже обычного.

"Но если вы всё-таки начали вставать на три-четыре часа позже, то перестройка режима должна происходить по схеме "час в сутки". Желательно каждый день вставать на час раньше. Именно не ложиться на час раньше, потому что невозможно себя по приказу заставить заснуть. Соответственно, вы немножко недоспите и к вечеру чуть раньше начнёте испытывать сонливость. Время отбоя начнёт подстраиваться под время подъёма", — сказал сомнолог.