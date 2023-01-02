Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Юрия Григоровича и назвал его одним из выдающихся хореографов современности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Юрий Николаевич! От души поздравляю Вас с Днём рождения. Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности", — отмечается в поздравительной телеграмме.

Как подчеркнул глава государства, многогранная творческая деятельность хореографа, его огромный личный вклад в сохранение и развитие традиций отечественной школы балета, забота о воспитании одарённой молодёжи достойны самого глубокого уважения.

Юрий Григорович — всемирно известный советский и российский хореограф и балетмейстер. С 1964 года он начал свою работу в Большом театре России, где поставил множество балетов. В их числе "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". Мастер также является автором редакций практически всех классических балетов, которые и сегодня составляют основу репертуара Большого театра России.